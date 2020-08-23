23 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan 10 numara harekatı! Gustavo Scarpa...

Fırtına'dan 10 numara harekatı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren , son olarak kadrosuna Flavio'yu kattığını duyurmuştu. Fırtına, yine Brezilya'dan bir oyuncuyu daha gözüne kestirdi. Bordo-mavililerin, 10 numara için Gustavo Scarpa'ya teklif yapacağı iddia edildi. İşte detaylar...

transferde gözünü kararttı... Brezilya basınında Eto Guerra'nın haberine göre Karadeniz Fırtınası, Brezilya Ligi ekibi Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. Trabzonspor'un 26 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Palmeiras ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden ve ofansif orta saha olarak oynayan Sparca, 2020 yılında forma giydiği 9 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

Bu arada savunmaya takviye arayışlarını sürdüren Trabzonspor'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-Mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Zenit'te geçiren Venezuellalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Trabzonspor'un 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio, stoper mevkiinin yanı sıra ön liberoda da görev yapabiliyor. (Takvim)

Flavio resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları haberin devamı

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