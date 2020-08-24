Fırtına mutlu sona yakın! 2 yıldız birden...
Fırtına; Marlon, Trondsen, Plaza ve Flavio takviyelerinden sonra gözünü sağ kanat Burke ve forvet Wahbi’ye çevirdi. İki futbolcu için bu hafta müjdeli haber gelebilir.
Bordo-mavili kulüpte transfer çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar sol bek Marlon, orta saha Trondsen, forvet Plaza ve ön libero Flavio'yu kadrosuna katan Karadeniz devi, bu hafta içerisinde en az 3 transfer daha gerçekleştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor'un hedefindeki isimlerin başında ise 23 yaşındaki sağ kanat Oliver Burke ve 29 yaşındaki forvet Wahbi Khazri geliyor. İskoç Burke kulübü West Bromwich ile uzun zamandır temasta olan bordomavililer, birçok takımın devrede olması nedeniyle istediği seviyeye henüz gelemedi. Ancak Burke'nin, "Daha çok forma şansı bulacağım bir takımda olmak istiyorum" dediği ve bu nedenle Fırtına'nın bir adım önde olduğu öğrenildi.
TRABZONSPOR ÇOK ISRARCI
Yönetim kurulunun, önemli bir rekabet ortamı oluşturması için kadroya katmak istediği Wahbi Khazri için de temaslar hızlandırıldı. Kulübü Saint Etienne ile önemli oranda anlaşan ve satın alma opsiyonuyla oyuncuyu kiralamaya çalışan bordo-mavililer, Tunuslu yıldızı ise ikna için temaslarını sürdürüyor. Kariyerini Fransa ve İngiltere'de geçiren Wahbi'nin gün geçtikte Karadeniz ekibine daha sıcak bakmaya başladığı dile getiriliyor. Forvet, ofansif orta saha ve sol kanatta görev yapabilen 1.82 boyundaki yıldız için Fransız medyası da Trabzonspor'un çok ısrarcı olduğuna vurgu yaptı. Bu hafta içinde iki futbolcu ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
TUNUS'UN BANKOSU
Etienne ile 58 maça çıkan Wahbi, 20 gol atıp 12 de asist yaptı. Tunus Milli Takımı ile de 53 maçta 19 kez sahne aldı.
ALAVES'TE OYNADI
Sol kanat ve santrforda da oynayabilen Burke, geçtiğimiz sezon Alaves'te 31 maçta 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.
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