01 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor

Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1.5 saat sürdü.

Kulübün açıklamasına göre, yönetiminde 'ndeki akşam antrenmanında, bordo-mavili futbolcular kuvvet ve taktik çalışmaları yaptı.

Bordo-mavililer, hazırlıklara yarın devam edecek.

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