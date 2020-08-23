Newton: Ekuban kalsın
Celtic’in her görüşmede fiyat yükselttiği Ganalı yıldıza, İngiliz hocadan izin çıkmadı. Newton yönetime “Satarsak benzer yetenekte birini bulmak zor” dedi.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton, gelecek sezonun kadrosuna ilk şeklini verirken bazı isimleri şimdiden 11'e yazmaya başladı. Bunlardan birinin de Caleb Ekuban olduğu öğrenildi. Ganalı yıldız için Celtic her görüşmede fiyat yükseltiyor. 4 milyon euro'dan başlayan tekliflerde rakam 5.5 milyon euro'yu gördü ancak başkan Ahmet Ağaoğlu 7 milyon euro'dan aşağı bırakmak istemediği için somut bir gelişme yok. İki kulüp arasında bunlar yaşanırken Fırtına'nın hocası Newton, Ekuban'ın yaklaşan sezon öncesi mutlaka takımda tutulmasını istedi. 47 yaşındaki hoca yönetime "Onu satabiliriz ama benzer yetenekte birini bulmak pahalıya gelir. Çok yönlü ve kuvvetli. Hücumda gücümüze güç katacak biri" dedi.
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