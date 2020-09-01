Trabzonspor'da Marlon sakatlandı

Trabzonspor'un Samsunspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında yeni transfer Marlon, arka adalesinden sakatlık geçirmişti. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı. Sel, "Yapılan ilk kontrolde oyuncunun çok ciddi sakatlığı olmadığına kanaat getirildi. Kesin sonuç yarın çekilecek MR sonucunda belli olacak" ifadelerini kullandı.

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