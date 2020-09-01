Ronaldo Nazario Trabzonspor formasını özel koleksiyonuna ekledi!
Dünya futbol tarihinin en iyi forvetleri arasında gösterilen El Fenomeno lakaplı Ronaldo (Nazario), yeni sezon formasını imzaladı ve özel koleksiyonuna ekledi.
Stiven Plaza'nın futbol dünyasına kazandırılmasında büyük pay sahibi olan ve bordo-mavililere transferinde büyük rol oynayan Ronaldo ile Trabzonspor arasındaki ilişkiler güçlenmeye başladı.
İspanyol Real Valladolid takımının sahibi durumundaki Ronaldo, bu transferin ardından oyuncusu Stiven Plaza'dan bordo-mavili takımın formasını istedi ve Trabzonspor'un yeni formasını imzalayarak bu hatıra formayı özel koleksiyonuna kaldırdı.
Inter, Barcelona, Real Madrid ve Milan gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giyen Ronaldo, Eylül 2018'de İspanyol Real Valladolid kulübünü satın almıştı. Real Valladolid takımında forma giyen Stiven Plaza geçtiğimiz günlerde 100 bin Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor kadrosuna dahil olmuştu.
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