Ahmet Ağaoğlu'dan transfer müjdesi! "1 hafta içerisinde..."
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Anadolu Ajansı Spor Masası'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Transfer için müjde veren Ağaoğlu, 1 hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapılacağını söyledi.
İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;
"Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten iki hafta verebildik. Oyuncuların performansı da gayet iyi durumda, geçen yıllardaki gibi gelmediler. Maç oynayacak duruma çok yakınlar."
"Rezerv Lig'in kurulmasında Hamit Altınop'un çok büyük katkısı var. Süper Lig kulüpleri, Rezerv Lig'in ekmeğini çok ciddi şekilde yiyecekler."
"Son 6 haftada kaybedilen puanlarla şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptırdık. Hayal kırıklığı olabilir, netice itibarıyla hedefe giderken kaybeden taraf olmak hoş bir şey değil, özelikle taraftar açısından hazmedilebilir bir durum değil"
"Bu sene Başakşehir şampiyon oldu. Geriye dönüp bakalım Başakşehir'in son 3 senesine, sürekli şampiyonluk yarışı içerisinde... 9 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde olmayan Trabzonspor için bu tür bir değerlendirme yapılabilir."
"Biz yönetime geldiğimizde şunu açık ifade ettik, çok sağlıksız ekonomik yapı, gelirinin 5 katı borç, sadee kur farkı ve faiz gideri gelirinin 2 katı olan bir ekonomik yapı... Aynı zaman son 10 senedir de zirve mücadelesi verememiş, 8 seneye yakın bir süre Türkiye Kupası'nı alamamış bir Trabzonspor. Sürdürülebilir bir başarı için 3-4 seneye ihtiyacımız var. Tabii ki bu zirve yarışının gerisinde kalacağımız anlamına gelmesin. Her zaman yarışın içerisinde olacağız."
NEWTON AÇIKLAMASI!
"Eddie Newton devre arasında kulübümüzle antrenör olarak göreve başladı. yönetim olarak bakış açımız şu, farklı bir hoca farklı bir sistem ne şekilde olursa olsun Trabzonspor'a ivme kaybettirir. Hocanın takıma kulübe adapte olması oyuncuları tanıması bunlar zaman kaybıdır."
"Eddie Newton tercihinde kriterlerinden en önemli takımı ve oyuncuları tanımasıydı. Bir diğeri de hocanın deneyimi birikiminin bir hayli fazla olması. Hocayla alakalı olarak vermiş olduğumuz kararın arkasındaki gerçekler bunlar."
"Pandemi dönemi sonrası iddiaların arkası kesilmiyor 'Newton'ın yardımcıları gelmedi hoca mutsuz', Newton yardımcılarını kendi seçti, sözleşmesi de hazır pazartesi günü geliyor. Bu tür haberlerin sosyal medya hesabı üzerinden yayılması oldukça kolay."
"Ortaya değişik iddialar atılıyor. Yok ben Sosa'ya soyunma odasında sert çıkmışım, Campi araya girmiş, "Sen kaptanla nasıl konuşuyorsun demiş" Pandemi arasından sonra hiçbir yöneticinin soyunma odasına girme şansı zaten yoktu."
"1-2 TAKVİYE DAHA YAPILACAK"
Geçen seneye kıyasla 5 yeni oyuncumuz var. Önümüzdeki 1 hafta içerisinde 1-2 takviye daha yapılacak. Zirve yarışında olacak, şampiyonluk için yarışacak bir kadro yapımız olacak."
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