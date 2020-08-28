28 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu

Fırtına'da Covid-19 test sonuçları belli oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.Bordo mavili ekip, Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır. ifadeleri kullanıldı.

, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına düzenli olarak yapılan test sonuçlarını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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