Trabzonspor'da corona virüsü test sonuçları belli oldu

Trabzonspor yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı.Bordo mavili ekip, Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır. ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor, futbolcu kadrosu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına düzenli olarak yapılan test sonuçlarını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

DİĞER