27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Hugo bombası

Fırtına'ya sambacı stoper! Sol ayağı raket gibi...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

yönetimi, teknik direktör Eddie Newton'ın sol ayaklı stoper isteği üzerine harekete geçti. Güney Amerika piyasasında aktif olan yönetim, Vitor Hugo için girişimlerini hızlandırdı. Hedef satın alma opsiyonuyla yıldız ismi kapmak.

, orta saha oyuncularını bir bir kaptıktan sonra rotayı savunmaya kırmıştı. Teknik direktör Eddie Newton'ın "Günümüz futbolunda sol ayaklı stoper çok değerli. Böyle birini bulabilirsek sistemimiz sorunsuz şekilde işler" demişti. Transfer döneminde Güney Amerika pazarında aktif olan bordo-mavili yönetim de Palmeiras'ın kapısını çaldı. İstedikleri isim ise: Vitor Hugo. Karadeniz temsilcisi, Brezilya ekibiyle pazarlıklara başladı.

TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR

Bordo-mavili kulüp, Vitor Hugo için Palmeiras'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi sundu. Karadeniz temsilcisi, Brezilya'daki güçlü bağlantılarını kullanarak Palmeiras'ı ikna etmeyi planlıyor. Trabzonspor'un yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat ettiği, artık işi imza aşamasına getirmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi. 29 yaşındaki stoperin de İtalya'da Fiorentina macerasının ardından bir kez daha Brezilya'dan çıkmaya sıcak baktığı belirtildi.

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FELIPE MELO'YA FIRTINA'YI SORDU

Hugo, Trabzonspor'un kendisine olan ilgisini öğrenir öğrenmez takım arkadaşı ile temas kurdu. 29 yaşındaki stoperin, uzun yıllar G.Saray'da oynayan Melo'dan olumlu referans almasının ardından teklifle yakından ilgilendiği belirtildi.

SOL AYAĞI RAKET GİBİ

Fırtına'nın kadrosuna katmak istediği Vitor Hugo defanstaki işlerinin yanı sıra takım hücumu için de çok önemli. 29 yaşındaki futbolcu sol ayağını raket gibi kullanıyor. Böylece geriden hem kısa hem uzun paslarla takımını doğru şekilde hücuma çıkarabiliyor.

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