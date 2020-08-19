19 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Göster kendini Edgar

Göster kendini Edgar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Fırtına'nın geçen sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderirken takasta bonservisini aldığı Edgar Le, 'a kiralanmıştı. 25 yaşındaki stoper öncesinde kampa katılacak.

Fırtına'nın geçen sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderirken takasta bonservisini aldığı Edgar Le, 'a kiralanmıştı. 25 yaşındaki stoper öncesinde kampa katılacak. Teknik direktör Eddie Newton, Portekizli futbolcunun performansını yakından takip edecek. Le'nin durumuna göre stoper takviyesinin sayısı netleşecek.
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