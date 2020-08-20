20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Üç genç A Takım’da

Üç genç A Takım’da
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton, A ve gençler arasında düzenli geçişi sağlayacak formülü buldu.

Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton, A ve gençler arasında düzenli geçişi sağlayacak formülü buldu. İngiliz çalıştırıcı eksik gördüğü mevkilerdeki problemi kapatmak için Kerem Baykuş, Rahmi Anıl Başaran ve Safa Kınalı'yı A Takım kadrosuna dahil etti. Üç genç oyuncu aslarla birlikte idmana çıktı.
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