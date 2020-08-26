Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür müjdesi

Sezonun bitmesiyle birlikte rahat nefes alamadığı gerekçesiyle ameliyat olan Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, takımla çalışmalara başladı.

Sezon bittikten sonra rahat nefes alamadığı için burnundan ameliyat olan Abdülkadir Ömür antrenmanların ilk bölümünü kaçırmıştı. 20 yaşındaki futbolcunun iyileşme süreci tamamlandı. Genç yıldız dün sabah saatlerinde kulübün anlaşmalı olduğu hastanede sağlık kontrollerinden geçti. Ardından da bordo-mavili takımın yeni sezon idmanlarına katıldı. Bu durum bordo-mavili camiayı bir hayli memnun etti.

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