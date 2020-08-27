27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor

Trabzonspor'da neşeli idman
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Gelecek sezona hazırlanan , teknik direktör yönetiminde 'nde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'ndeki antrenmanında oyuncular, kuvvet çalışmasının ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Bordo- mavili takım, 28 Ağustos Cuma günü sabah antrenmanından sonra 'a hareket ederek, ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi kampa gireceği belirtildi.

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması! haberin devamı



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