17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı

Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Karadeniz temsilcisinde Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası , 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı.

Karadeniz temsilcisinde Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası , 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı. Pazarlıklar sürüyor. İtalyan ekibi, Fırtına'nın istediği 5 milyon euro'da indirim yapılmasını istiyor.

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