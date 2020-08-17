Sampdoria Hosseini için çok ısrarcı

Karadeniz temsilcisinde Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası Claudio Ranieri, 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı.

Karadeniz temsilcisinde Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti. Sampdoria'nın hocası Claudio Ranieri, 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı. Pazarlıklar sürüyor. İtalyan ekibi, Fırtına'nın istediği 5 milyon euro'da indirim yapılmasını istiyor.

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