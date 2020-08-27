27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması! Anlaşma 5 yıllık

Trabzonspor'dan sponsorluk anlaşması!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

'dan sponsorluk anlaşması... Bordo-mavili kulüp, şirketiyle 4+1 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda () yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile şirketi arasında, taraftar token ihracı konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan 'TRA Token'ların arz başlangıç fiyatı 8 lira olarak belirlenmiştir." ifadesine yer verdi.

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