Trabzonspor'da Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor, Norveç pazarında yol almaya devam ediyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jens Hauge için Bodo Glimt ile resmi temas kuruldu.1 milyon euro bonservis bedeli bulunan 1.84 boyundaki kanat oyuncusu da Fırtına'ya sıcak bakıyor.