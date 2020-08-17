17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti

Fırtına sağlık kontrolünden geçirdi! Yeni transfer...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

çalışmalarını sürdüren 'da, kadroya yeni dahil edilen sağlık kontrolünden geçti.

'un yeni transferi 'in sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bordo- mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Marlon Rodrigues Xavier, bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti." ifadesine yer verildi.

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