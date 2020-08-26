İşte Trabzonspor'un ilk yarı fikstürü
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
Süper Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, Trabzonspor-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.
İşte Trabzonspor'un, Süper Lig 2020-2021 Sezonu ilk yarı fikstürü...
1. HAFTA: Beşiktaş
2. HAFTA: Denizlispor (D)
3. HAFTA: Yeni Malatyaspor
4. HAFTA: Gaziantep FK (D)
5. HAFTA: Başakşehir
6. HAFTA: Fenerbahçe (D)
7. HAFTA: Kasımpaşa
8. HAFTA: Alanyaspor (D)
9. HAFTA: Erzurumspor
10. HAFTA: Ankaragücü (D)
11. HAFTA: Sivasspor
12. HAFTA: Kayserispor (D)
13. HAFTA: Rizespor
14. HAFTA: Hatayspor (D)
15. HAFTA: Galatasaray
16. HAFTA: Karagümrük (D)
17. HAFTA: Göztepe
18. HAFTA: BAY
19. HAFTA: Antalyaspor (D)
20. HAFTA: Konyaspor
21. HAFTA: Gençlerbirliği (D)
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