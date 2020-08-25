Trabzonspor'da Alexander Sörloth müjdesi
Sörloth'ün menajerini çağıran yönetim önce 9 milyon Euro olan çıkış maddesini kaldırmak sonra da bu oyuncunun bonservisini 6 milyon Euro’ya almayı planlıyor. Leipzig’in istediği Norveçli oyuncunun yönetime “Size para kazandırmadan gitmem” dediği öne sürüldü.
Trabzonspor'da Sörloth hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
Yönetim Sörloth'un menajerini Trabzon'a çağırdı. Trabzonsporlu yöneticiler Norveçli futbolcunun menajeri ile görüşüp önce 9 milyon Euro olan çıkış maddesini kaldırmayı planlıyor.
Ardından da Crystal Palace kulübünü 6 milyon Euro verip Sörloth'un bonservisini almayı hedefleniyor. Bu arada Alman kulübü Leipzig'in istediği Bordo-Mavili oyuncunun yönetime, "Trabzonspor'da kendimi buldum ve çok güzel bir sezon geçirdim. Size para kazandırmadan bir yere gitmek istemem. Bu etik bir davranış olmaz. Gereken fedakarlığı yapmaya hazırım" dediği öne sürüldü.
Yönetim Sörloth'un bu açıklamasından sonra iyice rahatladı. Bu arada Norveçli starın menajeri de Leipzig'e, "Trabzonspor'un izni olmadan ne benimle ne de oyuncum ile görüşemezsiniz" cevabını verdi.
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