Trabzonspor'dan Osorio hamlesi!
Bordo-mavililerde gözler savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi. Edgar Le, Eddie Newton'ın gözüne girdi ancak Karadeniz temsilcisi bu bölgeye mutlaka yeni isimler istiyor. İlk sırada yazan isim de Yordan Osorio.
Venezuelalı oyuncunun Porto ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzonspor yönetimi 26 yaşındaki savunmacı için Portekiz kulübünün belirlediği 2.5 milyon euro'yu şu aşamada yüksek buluyor. Bu sebeple oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.
PORTO YİNE GÖNDERECEK
Trabzonspor'un istediği Yordan Osorio geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit'te geçirmişti. Sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. Ancak Porto'nun yeni sezon kadrosunda da düşünülmeyen oyuncu yine gönderilecek. Bordo-mavililer de devreye girerek 1.86 boyundaki savunmacı için atağa kalktı. Yordan Osorio hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor. Transferin mutlu sonla noktalanmasını bekliyor.
SÜRE İSTİYOR
Yordan Osorio geçtiğimiz sezonu Zenit'te geçirdi ancak istediği süreleri alamadı. 7 lig maçında 445 dakika şans buldu. 26 yaşındaki Venezuelalı stoper daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.
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