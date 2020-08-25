25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Osorio hamlesi!

Trabzonspor'dan Osorio hamlesi!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Bordo-mavililerde gözler savunmaya yapılacak takviyelere çevrildi. Edgar Le, Eddie Newton'ın gözüne girdi ancak Karadeniz temsilcisi bu bölgeye mutlaka yeni isimler istiyor. İlk sırada yazan isim de Yordan Osorio.

Venezuelalı oyuncunun Porto ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fotomaç'ın haberine göre, yönetimi 26 yaşındaki savunmacı için Portekiz kulübünün belirlediği 2.5 milyon euro'yu şu aşamada yüksek buluyor. Bu sebeple oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor.

PORTO YİNE GÖNDERECEK

Trabzonspor'un istediği Yordan Osorio geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Zenit'te geçirmişti. Sözleşmesi bitince Portekiz kulübüne geri döndü. Ancak Porto'nun yeni sezon kadrosunda da düşünülmeyen oyuncu yine gönderilecek. Bordo-mavililer de devreye girerek 1.86 boyundaki savunmacı için atağa kalktı. Yordan Osorio hem stoperde hem de ön liberoda görev yapabiliyor. Bu çeşitliliği sebebiyle teknik direktör Newton onu takımında görmek istiyor. Transferin mutlu sonla noktalanmasını bekliyor.

SÜRE İSTİYOR

Yordan Osorio geçtiğimiz sezonu Zenit'te geçirdi ancak istediği süreleri alamadı. 7 lig maçında 445 dakika şans buldu. 26 yaşındaki Venezuelalı stoper daha fazla oynayabileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyor.

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu! haberin devamı

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