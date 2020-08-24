24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu!

Trabzonspor'un hazırlık maçı programı belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan 'un, yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Bordo-mavililerin oynayacağı iki karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'un hazırlık maçı programı belli oldu. Bordo-mavililer ilk hazırlık maçını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda ile oynayacak. İkinci hazırlık maçında ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un oynayacağı iki karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.
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