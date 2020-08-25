25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor!

Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Yeni sezon öncesi yönetiminde çalışmalarını sürdüren 'da futbolculara dayanaklılık ve kuvvet testi çalışmaları uygulandı.

, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'ndeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Trabzonspor'dan sert açıklama



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