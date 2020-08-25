Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor!

Yeni sezon öncesi Eddie Newton yönetiminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolculara dayanaklılık ve kuvvet testi çalışmaları uygulandı.

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.



Bordo-mavili takım, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

DİĞER