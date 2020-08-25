Magallan iddiası

Arjantin basını, Trabzonspor'un stoper arayışlarında rotayı Lisandro Magallan'a kırdığını yazdı.

Arjantin basını, Trabzonspor'un stoper arayışlarında rotayı Lisandro Magallan'a kırdığını yazdı. Haberde bonservisi Ajax'ta olan geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacı için ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Son olarak Magallan'ın Başakşehir'in de radarında olduğu ifade edildi.

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