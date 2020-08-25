25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Magallan iddiası

Magallan iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

 basını, 'un stoper arayışlarında rotayı Lisandro Magallan'a kırdığını yazdı.

basını, 'un stoper arayışlarında rotayı Lisandro Magallan'a kırdığını yazdı. Haberde bonservisi Ajax'ta olan geçtiğimiz sezonu Alaves'te kiralık geçiren 26 yaşındaki savunmacı için ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Son olarak Magallan'ın Başakşehir'in de radarında olduğu ifade edildi.

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