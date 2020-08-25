Serdar Dursun savaşı
Trabzonspor ve Fenerbahçe, Darmstadt’ın forveti için kapışıyor İki kulüp de 28 yaşındaki golcü için Alman ekibiyle görüşüyor.
Şampiyonluk için güçlü kadro kurmak isteyen Trabzonspor ile Fenerbahçe, Serdar Dursun transferinde karşı karşıya geldiler. Hücum hattını zenginleştirmek isteyen iki kulüp de Serdar'ın forma giydiği Darmstadt ile görüşmelere başladı. 1.90 boyundaki dev forvet için bordomavililerin Alman temsilcisine 700 bin euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Tecrübeli hücum oyuncusu kendisine gelen teklifleri değerlendirip son kararını verecek. Trabzonspor bu transfer için maksimum 1 hafta daha bekleyecek.
HÜCUM HATTI TAMAMLANACAK
Serdar Dursun, Trabzonspor'a imza atarsa bordo-mavililer golcü operasyonunu tamamlamış olacak. Kadrosunda Alexander Sörloth ve Caleb Ekuban'a sahip olan Fırtına, Stiven Plaza ve Serdar Dursun ile ihtiyacı olan dörtlüye kavuşacak. Anıl Başaran ve Salih Kavrazlı da ihtiyaç anında sahada olacak.
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