24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Osorio atağı

Trabzonspor'dan Osorio atağı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren 'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Savunmaya takviye arayışlarını sürdüren 'un Yordan Osorio'yu gündemine aldığı öğrenildi. Bordo-mavililerin bonservisi Porto'da olan ama geçen sezonu Rus Ligi ekibi Zenit St.Petersburg'da geçiren Venezuelalı stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. Karadeniz temsilcisinin, Portekiz ekibine 26 yaşındaki defans oyuncusu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Osorio'nun stoperin yanı sıra orta sahada da görev yapabildiği belirtiliyor. Teknik direktör Newton'un takıma kazandırmayı çok istediği futbolcu için yönetim şartları zorlayacak.

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