Yeni kaptan Joao Pereira

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından birinci kaptanlığı kimin takacağı merak konusuydu.

Trabzonspor'da Jose Sosa'nın sözleşmesinin sona ermesinin ardından birinci kaptanlığı kimin takacağı merak konusuydu. Yönetimin, yeni kontrat yaparken fedakarlığı, şehre bağlılığı, takımı sahiplenmesiyle çok beğendiği Pereira birinci kaptan oldu. İkinci kaptan olarak Uğurcan Çakır seçildi. Üçüncü kaptanlık da Nwakaeme ile Abdulkadir Parmak'tan birisine verilecek.

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