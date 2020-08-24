24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Biglia iddiası

Biglia iddiası
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu , 'un transfer gündeminde...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu , 'un transfer gündeminde... Fransız basınından Footmercato'da yer alan habere göre şu anda kulüpsüz olan Arjantinli orta saha oyuncusu Trabzonspor'la transfer görüşmesi yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine ülkesinin takımlarından Argentinos'ta başladı. 2005'te İndependiente'ye transfer olan Biglia, Avrupa'da Anderlecht, Lazio ve Milan formaları giydi. Biglia bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündemine girmişti.
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