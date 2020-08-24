24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Marcone istekli

Marcone istekli
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

'un kadrosuna katmayı çok istediği isimlerden Arjantinli Marcone için kulübü ikna olmuyor.

'un kadrosuna katmayı çok istediği isimlerden Arjantinli Marcone için kulübü ikna olmuyor. Bordo-mavililerin satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği 30 yaşındaki ön libero için önerdiği rakamlar ile Arjantin ekibinin beklentileri arasındaki rakamsal farklılıklar sürse de oyuncunun gelmeyi çok istediği ve menajeri aracılığıyla sürekli iletişimde kaldığı öğrenildi.
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