23 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Da Costa Hatay’a

Da Costa Hatay’a
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu.

'un göndermek istediği Manuel da Costa'ya Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor talip oldu. 1. Lig'de şampiyon olarak üst lige yükselen 34 yaşındaki oyuncu, Güney ekibiyle anlaşırsa bordo-mavililer de her türlü kolaylığı sağlayacak. Tecrüebli isim Eddie Newton'ın gelecek sezon planları arasında yer almıyor.

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