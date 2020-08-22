Trabzonspor, Bahia forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer 24 yaşındaki oyuncuya yıllık 750 bin Euro ücret ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Brezilya'nın EC Bahia Kulübünün profesyonel oyuncusu Flavio Medeiros da Silva'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

1.2 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ

Trabzonspor, kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio için Bahia'ya 1.2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bordo-mavililerden KAP'a bildirilen açıklamada "Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva'nın, Kulübümüze transferi konusunda, EC Bahia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, EC Bahia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 1.200.000.-EUR ödenecektir. Ayrıca, Bahia Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, EC Bahia'ya ödenecek tutardan sonra kalan kısmın %20'si ödenecektir." denildi.





4 YILLIK SÖZLEŞME + 750 BİN EURO YILLIK ÜCRET

Karadeniz ekibi, yeni transferi Flavio ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya yıllık 750 bin Euro ücret ödeyeceğini açıkladı. Bordo-mavililerden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Flavio Medeiros da Silva ile 4 (Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşme süresince, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

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