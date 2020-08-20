20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır için 13.5 milyon Euro'ya ret!

Uğurcan için 13.5 milyon Euro'ya ret!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

için 10 milyon Euro teklif eden ekibi Brighton, bu teklifi 13.5 milyon Euro'ya çıkardı. bu teklifi de reddetti.

ekibi için ilk olarak 10 milyon euro önermişti. 'un bu teklife "Hayır" demesinden sonra İngiliz temsilcisi rakamı 3.5 milyon euro daha artırdı. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, 24 yaşındaki kalecisi için bu rakamı da düşük buldu. Bu arada Uğurcan'ı isteyen bir başka İngiliz ekibi Sheffield United, 20.5 milyon euro ödeyerek Bournemouth'un kalecisi Aaron Ramsdale'i renklerine kattı.

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