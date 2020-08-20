Uğurcan Çakır için 13.5 milyon Euro'ya ret!

Uğurcan Çakır için 10 milyon Euro teklif eden Premier Lig ekibi Brighton, bu teklifi 13.5 milyon Euro'ya çıkardı. Trabzonspor bu teklifi de reddetti.

Premier Lig ekibi Uğurcan Çakır için ilk olarak 10 milyon euro önermişti. Trabzonspor'un bu teklife "Hayır" demesinden sonra İngiliz temsilcisi rakamı 3.5 milyon euro daha artırdı. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu, 24 yaşındaki kalecisi için bu rakamı da düşük buldu. Bu arada Uğurcan'ı isteyen bir başka İngiliz ekibi Sheffield United, 20.5 milyon euro ödeyerek Bournemouth'un kalecisi Aaron Ramsdale'i renklerine kattı.

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