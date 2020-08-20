20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Flavio bavullarını topladı geliyor

Bavullarını topladı geliyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

çalışmalarını sürdüren , gündemine 'yu almıştı. 24 yaşındaki oyuncunun bavullarını topladığı öğrenildi.

'un renklerine bağlamak istediği orta saha oyuncusu evrak işlerinin tamamlanmasını bekliyor. 24 yaşındaki futbolcu bavullarını toplamaya başladı. resmiyete döküldüğü anda Türkiye'ye gelecek. Sağlık kontrollerinin ardından bordo-mavili kulübe resmi imzayı atacak.

Fırtına'ya 24'lük yıldız! Her konuda anlaşıldı haberin devamı

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