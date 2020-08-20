20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor imzayı attırıyor! Serdar’da sona doğru

Fırtına imzayı attırıyor! Serdar’da sona doğru
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Hücum hattına takviye yapmak isteyen , Darmstadt'ta kariyerini sürdüren 'la ilgileniyor. Alman ekibi 700 bin Euro'ya inerken, Fırtına'nın teklifi ise 500 bin Euro...

Hücumda yelpazesini genişletmek isteyen bordo-mavililer, Darmstadt'ın Türk yıldızı 'a kanca atmıştı. Alman ekibi uzun süre 1 milyon euro bonserviste ısrar edince transfer rafa kaldırılmıştı. Ancak Darmstadt başka teklif alamayınca pazarlıklar yeniden başladı. Karadeniz temsilcisinin 500 bin euro önerisini kabul etmeyen Almanlar, 700 bin euro istiyor. Son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu verecek. 28 yaşındaki hücum oyuncusu için bu rakamı uygun görürse Serdar Dursun gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Tecrübeli forvet de bir an önce görüşmelerin olumlu şekilde tamamlanmasını bekliyor.

ÇOK HAVALI!
'un, transfer listesinde yer alan Serdar Dursun uzun boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor. 1.90 boyundaki santrfor hava toplarında çok etkili. Takım sıkıştığında tıpkı Sörltoh gibi kendisine atılan topları da çok iyi saklayabiliyor.

19 GOL ATTI!
Serdar geçen sezon ligde 16, kupada 3 gol attı. Toplamda 19 defa fileleri sarsmayı başardı. (Fotomaç)

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