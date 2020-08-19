19 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Jose Sosa açıklaması

Trabzonspor'dan Jose Sosa açıklaması
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Kulübü, takımdan ayrılan ve ile anlaşan için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz.

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