Trabzonspor'dan Jose Sosa açıklaması

Trabzonspor Kulübü, takımdan ayrılan ve Fenerbahçe ile anlaşan Jose Sosa için bir teşekkür mesajı yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Jose Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz.

Teşekkür | José Ernesto Sosa'ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz. @josesosaok pic.twitter.com/SSmt8pfsqF — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 19, 2020

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