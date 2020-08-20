20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni sezon testleri sürüyor!

Trabzonspor'da yeni sezon testleri sürüyor!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

teknik direktör yönetiminde yeni sezon öncesi testlere devam etti. Bordo-mavililer gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık ve sağlık kontrolünden geçti.

2020-2021 Sezonu'nun hazırlıklarına başlayan 'da, yeni sezon öncesi testlere devam ediliyor.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, futbolcular gruplar halinde kuvvet, dayanıklılık testlerinden ve sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bu akşamki antrenmanla devam edecek.

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