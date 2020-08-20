20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Wahbi bombası! Kiralık olarak...

Trabzonspor'a 10 numara forvet!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Hücum hattını güçlendirecek , Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'de forma giyen Wahbi Khazri için kiralama teklifi yaptı.

kulübü, 'kusursuz kadro' kurmak için kolları sıvamış durumda. her pozisyon için alternatifli şekilde bir liste hazırlıyor. Hücuma da katkılar sürüyor. Valladolid'in genç forveti Stiven Plaza'yı kapan bordo-mavililer yeni bir hamleye daha hazırlanıyor. O isim 'in süper yıldızı Wahbi Khazri. Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor. Görüşmeler başladı.

ÖNCE SAINT-ETIENNE

Trabzonspor, prensipler gereği önce futbolcularla değil, bonservisini elinde bulunduran kulüplerle görüşüyor. Bu sebeple bordo-mavililer ilk olarak işin Saint Etienne tarafını aşmaya çalışacak. Fransız ekibiyle pazarlıklar başladı. Wahbi Khazri'nin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Saint-Etienne kapıyı 8 milyon euro'dan açtığı için satın alma opsiyonuyla kiralama formülü ilk planda. Kulübüyle anlaşıldıktan sonra Tunuslu ile görüşülecek.
Yunus Emre

Pandemi nedeniyle normalde 38 hafta sürecek Fransa Ligi 28. haftada bitirilmişti.

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