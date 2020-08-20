20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Andusic'in sözleşmesi feshedildi

Fırtına ayrılığı resmen açıkladı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

, Boşnak futbolcu 'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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