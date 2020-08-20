Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, kulübün medya merkezine açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Çakır, "Benim de kulağıma transfer teklifleri geldi. Çok yazıldı, çizildi ama aklım hiçbir zaman karışmadı. Çünkü ben Trabzonspor'un oyuncusuyum. Tabii şartlar oluşursa kulübümüzün istekleri karşılanırsa yurt dışında Trabzonspor'u temsil etmek isterim." ifadelerini kullandı.