20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

TFF Tahkim Kurulu Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Ağaoğlu kararı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

(TFF) Tahkim Kurulu, Kulübü Başkanı 'nun yapmış olduğu itirazı reddederek verilen ceza kararını onadığını açıkladı. İşte detaylar...

(TFF) Tahkim Kurulu, Kulübü Başkanı 'nun 75 gün hak mahrumiyeti ve 63 bin lira para cezalarını onadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Ağaoğlu'na verilen 75 hak mahrumiyetine ve 63 bin lira para cezasına yönelik itirazla ilgili duruşma gerçekleştirildiği belirtildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun da video konferans yoluyla beyanda bulunduğu toplantıda, yapılan itirazın reddedildiği ve Ağaoğlu'na verilen cezaların oybirliğiyle onandığı aktarıldı.

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