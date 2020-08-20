20 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Omeruo bir adım önde!

Omeruo bir adım önde!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Stoper arayışlarını sürdüren , gündemine yolu ülkemizden geçen 2 isim ve 'i aldı. İşte detaylar...

Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezon ağır stoperlerden çok çekmişti. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton bu yıl atletik savunmacılar istiyor. Görüşülen oyuncular arasında ikisinin yolu Türkiye'den geçti. ve Alanyaspor'da forma giyen ile bir dönem 'da boy gösteren gündemde. hem kulüpleriyle hem de oyuncularla temas kurdu. Omeruo için Leganes'e, Awaziem için Porto'ya teklifler gitti. Kamerunlu Omeruo'nun hem kiralama maliyeti hem de yıllık ücretinin daha düşük olması sebebiyle vatandaşı Awaziem'den önde olduğu öğrenildi.

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