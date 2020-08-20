Omeruo bir adım önde!
Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, gündemine yolu ülkemizden geçen 2 isim Kenneth Omeruo ve Chidozie Awaziem'i aldı. İşte detaylar...
Karadeniz Fırtınası, geçtiğimiz sezon ağır stoperlerden çok çekmişti. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton bu yıl atletik savunmacılar istiyor. Görüşülen oyuncular arasında ikisinin yolu Türkiye'den geçti. Kasımpaşa ve Alanyaspor'da forma giyen Kenneth Omeruo ile bir dönem Çaykur Rizespor'da boy gösteren Chidozie Awaziem gündemde. Trabzonspor hem kulüpleriyle hem de oyuncularla temas kurdu. Omeruo için Leganes'e, Awaziem için Porto'ya teklifler gitti. Kamerunlu Omeruo'nun hem kiralama maliyeti hem de yıllık ücretinin daha düşük olması sebebiyle vatandaşı Awaziem'den önde olduğu öğrenildi.
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