Atalanta Abdülkadir Ömür için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor
Atalanta teknik direktörü Gasperini'nin hedefindeki ismin Abdülkadir Ömür olduğu iddia edildi. İtalyanlar bu transfer için Trabzonspor’un kapısını çaldı. Atalanta 21 yaşındaki oyuncunun durumunu sorarken, yönetim “Resmi teklif getirin, konuşuruz” yanıtını verdi. Bordo-Mavililer, yıldız oyuncu için 25 milyon Euro talep ediyor...
İtalya Ligi'ni şampiyon Juventus'un 5 puan ardında 3. sırada tamamlayan ve Devler Ligi çeyrek finalinde dramatik bir şekilde PSG'ye elenen sezonun flaş takımı Atalanta yeni sezonda hedefini yükseltti. Gözünü zirveye diken Çizme temsilcisi, transfer mesaisine de hız verdi. Lacivert- Siyahlılar, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin yoğun isteği üzerine Fırtına'nın yıldızı Abdülkadir Ömür'ü listesine aldı.
PAZARLIKTA 20 MİLYON EURO
Araştırmalara başlayan İtalyan ekibi, Trabzonspor'a genç oyuncunun durumunu sordu. Yönetim de "Resmi teklif getirin, konuşuruz" yanıtını verdi. Bordo- Mavililer'in, 21 yaşındaki oyuncu için istediği rakamın 25 milyon Euro olduğu öğrenilirken, koronavirüs sonrası etkilenen ekonomiler nedeniyle 20 milyon Euro'ya kadar düşülebileceği de gelen haberler arasında.
Geçtiğimiz sezon transferin en çok konuşulan ismi Abdülkadir Ömür'e 23 milyon Euro seviyelerinde teklif gelmişti.
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