18 Ağustos 2020, Salı

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Trabzonspor'da oyuncular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, futbolcular çeşitli testlerden ve sağlık kontrollerinden geçti. Bordo-mavili kulüp, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
18.08.2020
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