06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Newton dersine çalışıyor

Newton dersine çalışıyor
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.08.2020

'un yeni Eddie Newton takıma 'in yardımcısı olarak ikinci devrede katılmıştı. çalıştırıcı, kendisinin yer almadığı ilk devre karşılaşmalarını izlerken analizlerini de çıkartıyor.

'un yeni Eddie Newton takıma 'in yardımcısı olarak ikinci devrede katılmıştı. çalıştırıcı, kendisinin yer almadığı ilk devre karşılaşmalarını izlerken analizlerini de çıkartıyor. Newton'ın kısa süre içerisinde bordo-mavili yönetimle bir araya gelerek planlamasıyla ilgili detaylı bir görüşme yapacağı kaydedildi. Bu temasın ardından Karadeniz temsilcisi nokta atışı transferlerle yeni sezona hazırlanmak istiyor. Newton, yeni transferlerin mutlaka takıma erken katılmasını istiyor. Böylece sistemi kolay oturacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya transfer müjdesi! Trezeguet ve Nakamba... Fırtına'ya transfer müjdesi! Trezeguet ve Nakamba...
Omeruo iddiası Omeruo iddiası
Önder Bülbüloğlu istifasını verdi Önder Bülbüloğlu istifasını verdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör