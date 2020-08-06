06 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Dame N’Doye boşta

Dame N’Doye boşta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Bordo-mavili ekibin eski forveti Dame N'Doye'un Kopenhag ile sözleşmesi sona erdi. Karadeniz ekibinde 72 mücadelede 16 gol, 14 asistle oynayan 35 yaşındaki futbolcu forması giyerken çok tartışılıyordu.

Bordo-mavili ekibin eski forveti Dame N'Doye'un Kopenhag ile sözleşmesi sona erdi. Karadeniz ekibinde 72 mücadelede 16 gol, 14 asistle oynayan 35 yaşındaki futbolcu forması giyerken çok tartışılıyordu. Bazı taraftarlar "N'Doye gelsin. Kaliteli bir ikinci forvetimiz olur" görüşünde birleşti.
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