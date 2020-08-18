Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, nefes almakta zorlanması sebebiyle burnundan ameliyat olduğu açıklandı.

Trabzonspor'un kanat oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün burnundan bir operasyon geçirdiği açıklandı. Genç futbolcunun nefes almakta zorlanması sebebiyle burnundan yapılan ameliyat olduğu belirtildi. 20 yaşındaki oyuncu 1 hafta gecikmeli olarak antrenmanlara katılacak. Bordo-mavili taraftarlar geçmiş olsun dileklerini sundu.

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