18 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Abdülkadir Ömür ameliyat oldu

Abdülkadir Ömür ameliyat oldu
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

'un genç yıldızı , nefes almakta zorlanması sebebiyle burnundan ameliyat olduğu açıklandı.

'un kanat oyuncusu 'ün burnundan bir operasyon geçirdiği açıklandı. Genç futbolcunun nefes almakta zorlanması sebebiyle burnundan yapılan ameliyat olduğu belirtildi. 20 yaşındaki oyuncu 1 hafta gecikmeli olarak antrenmanlara katılacak. Bordo-mavili taraftarlar geçmiş olsun dileklerini sundu.

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