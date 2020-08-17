17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor sahaya indi

Trabzonspor sahaya indi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

, 2020/2021 sezonu için hazırlıklarına yönetiminde 'nde başladı.

, 'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, yönetiminde 'nde yapılan antrenmanla yeni sezonun startı verildi.

Futbolcular antrenmanda, pas kombinasyonları, topa sahip olma oyunları ve taktik ağırlıklı çalışmaları gerçekleştirdi.

Yarın sabah gruplar halinde kas, kuvvet ve dayanıklılık testleri ile sağlık kontrolünden geçecek olan bordo-mavililer, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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