18 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Brighton'ın Uğurcan Çakır ısrarı sürüyor!

Uğurcan Çakır için geliyorlar
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

ekiplerinden & Hove Albion'un ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün önümüzdeki günlerde 'a yeni bir teklif yapması bekleniyor.

İngiliz basını, 'ın için kısa süre içinde Trabzon'a geleceğini yazdı. Haberde, Brighton'lı idarecilerin birkaç gün içinde Trabzon'da bordo-mavili yönetimle pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Karadeniz ekibi, temsilcisinin 15 milyon euro'luk ilk teklifini reddetmişti. Brighton'lı yöneticilerin rakamı yükseltip masaya oturacakları öğrenildi.

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