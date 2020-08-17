17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni transferleri için imza töreni düzenledi

Fırtına'dan 4 imza birden!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

, başkan 'nun da katıldığı imza töreninde yeni transferleri , Edgar Ié, ve için ’nde bulunan Futbol Koordinasyon Merkezi’nde imza töreni düzenledi.

'da şov başladı. Bordo-mavili kulüp daha önce anlaşmaya vardığı , Edgar Lé, ve için imza töreni düzenledi.

Tesislerde düzenlenen törende Başkan da hazır bulundu.

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