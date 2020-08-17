Trabzonspor'dan transfer harekatı! 1 Norveçli daha
Trabzonspor, Norveç pazarında yol almaya devam ediyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Jens Hauge için Bodo Glimt ile resmi temas kuruldu.1 milyon euro bonservis bedeli bulunan 1.84 boyundaki kanat oyuncusu da Fırtına'ya sıcak bakıyor.
Karadeniz temsilcisi, Alexander Sörloth transferinde 'nokta atışı' isabet sağlayınca rotasını Norveç'e kırdı. Sörloth'un çocukluk arkadaşı olan Anders Trondsen'i Rosenborg'dan renklerine katan bordo-mavililer şimdi de bir başka Norveçli Jens Hauge ile ilgileniyor. Kulübüyle 2021 yılının Aralık ayına kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki futbolcu için Bodo Glimt ile ilk temas kuruldu. 1 milyon euro bonservis bedeli bulunan 1.84 boyundaki kanat oyuncusu da Fırtına'ya sıcak bakıyor.
KOLAY ALIŞIYORLAR
Bordo-mavililerin kadrosuna katmak istediği Jens Hauge gelecek vaat eden bir isim. Hücumda çok skorer olan 20 yaşındaki futbolcu, oyunun sıkıştığı anlarda ortaya çıkıp tabelayı değiştirebiliyor. Trabzonspor'un transferde Kuzey'e yönelmesindeki en büyük etken bu ülkelerde yetişmiş futbolcuların güçlü iş ahlakına sahip olmaları. Ayrıca gittikleri ülkelere çabuk alışan oyuncular profesyonellikleri ve çalışkanlıklarıyla her zaman ilk tercih oluyorlar.
VISCA GİBİ
Trabzonspor'un renklerine bağlamak istediği Jens Hauge istatistikleriyle Başakşehirli Edin Visca'yı andırıyor. Bu sezon düzenli forma şansı yakalayan 20 yaşındaki futbolcu Bodo Glimt formasıyla 12 maça çıktı. 8 defa ağları sarsıp, 7 de asist yaptı. Bu 12 maç içinde sadece Brann ve Stabaek karşılaşmalarında gol veya asist üretemedi. Viking, Haugesund, Aalesund ve Valerenga karşılaşmalarında ise hem gol attı hem de asist yaptı.
NORVEÇLİLERİN TAKIMI OLDU
Alexander Sörloth'un ardından Anders Trondsen'in de Trabzonspor'a transfer olması Norveçlilerin ilgisini Karadeniz ekibine çekti. Birçok Norveçli "Trabzonspor keşke 2-3 oyuncumuzu daha kadrosuna katsa. Böylece onların maçlarını sürekli takip ederiz" yorumunda bulundular.
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