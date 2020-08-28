28 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Samsunspor - Trabzonspor maçı A Spor'da!

Samsunspor - Trabzonspor maçı A Spor'da!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

hazırlıklarını sürdüren , hazırlık maçında i Yılport 'a konuk olacak. Mücadele naklen A Spor'da yayınlanacak.

Karadeniz'in iki devi sezon öncesi hazırlık maçında vitrine çıkıyor…

Yaptığı transferlerle 'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkacak , Süper Lig hedefiyle yeniden yapılanan 1. Lig ekibi Yılport karşısında!

Yılport Samsunspor - Trabzonspor karşılaşması 29 Ağustos Cumartesi günü saat 18'de naklen A Spor'da…


Yılport Samsunspor - Trabzonspor Hazırlık maçı canlı yayın ile

29 Ağustos 2020 Cumartesi günü 18:00'da A Spor'da…

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