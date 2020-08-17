Trabzonspor'dan Jose Sosa'ya yeni teklif!

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın kontratı sona ermişti. Arjantinli yıldız, menajeri Maxi Pra'ya "Önce Trabzonspor ile masaya otur. Olmazsa alternatiflerle görüşürsün" talimatı vermişti. Fırtına ilk olarak 1 milyon 750 bin euro önermişti. Bu teklifini 250 bin euro artırarak 2 milyon euro'ya çıkardı.

Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa'nın kontratı sona ermişti. Arjantinli yıldız, menajeri Maxi Pra'ya "Önce Trabzonspor ile masaya otur. Olmazsa alternatiflerle görüşürsün" talimatı vermişti. Fırtına ilk olarak 1 milyon 750 bin euro önermişti. Bu teklifini 250 bin euro artırarak 2 milyon euro'ya çıkardı. Yönetim bu açık "Bizimle kal" mesajının 35 yaşındaki futbolcuda artık bir karşılık bulmasını istiyor. Yönetim Sosa'dan bir an önce karar vermesini bekliyor.

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