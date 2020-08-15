15 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da bir futbolcuda daha corona virüsü tespit edildi

Fırtına'da 2. Covid-19 vakası!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcuda daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fırtına'da Covid-19 vakası! Test pozitif çıktı haberin devamı

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