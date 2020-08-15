Trabzonspor, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bir futbolcuda daha yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DİĞER